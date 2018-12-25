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Ряд улиц в Москве перекроют на Новый год в связи с фейерверками

Общество

В столице в новогоднюю ночь запланировано 30 фейерверков и салютов

Москва, 25 декабря 2018, 18:59 — REGNUM  Ряд улиц в Москве будет перекрыт в ночь с 31 декабря по 1 января в связи с проведением новогодних фейерверков, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В частности, с 14:00 до 2:00 будут перекрыты все полосы на участке Большого Москворецкого моста от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка.

С 23:50 до 00:10 также будут перекрыты Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, улицы Москворецкая, площадь Васильевский Спуск, Кремлёвская набережная, Софийская набережная и Раушская набережная.

С 00:50 до 1:10 будут частично перекрыты улица Федосьино, Вологодский проезд, бульвар Дмитрия Донского, улицы Академика Глушко, Физическая и Центральная, а также участок между Ходынским бульваром и улицей Авиаконструктора Микояна.

Напомним, фейерверки и салюты в новогоднюю ночь в Москве пройдут на 30 различных площадках. Кроме этого, в столице будет действовать более 90 специально оборудованных площадок для запуска бытовой пиротехники.

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