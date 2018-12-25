В Ярославле все обманутые дольщики СУ-155 получили квартиры

Ярославль, , 18:16 — REGNUM В Ярославле ввели в эксплуатацию два проблемных дома, строительством которым занималась ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящая в группу СУ-155. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Дома на улице Большой Технической на 84 и 201 квартиру начали строить в 2014 году. Через год стройка остановилась, а в 2017-м застройщик был признан банкротом.

Региональные власти при содействии Минстроя России нашли новую компанию, которая завершила стройку, — «РК-Строй». Сейчас дольщики получают ключи от новых квартир. Региональные власти продолжают решать проблемы обманутых дольщиков.

«По итогам 2017 года снят вопрос по 16 домам, в этом году в плане 14 объектов, большая часть из которых достроена. Это серьезный результат. Для сравнения: в 2015-м были сданы только два проблемных дома», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

25 декабря Дмитрий Миронов и заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин побывали на объектах и поздравили жильцов с новосельем. Больше проблемных домов СУ-155 в Ярославле нет.