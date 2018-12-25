Вторник, 25 Декабря 2018 года
19:54:01 МСК

Появилась схема работы транспорта в новогоднюю ночь в Петербурге

Общество

Наземный транспорт будет курсировать с получасовым интервалом

Появилась схема работы транспорта в новогоднюю ночь в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Туристический автобус

Санкт-Петербург, 25 декабря 2018, 18:13 — REGNUM  Наземный транспорт в новогоднюю ночь в Петербурге будет курсировать по избранным маршрутам с получасовым интервалом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

«В праздничные дни транспорт должен работать бесперебойно. Все хотят приехать в центр города, посмотреть, как украшен Петербург», — сказал врио губернатора Александр Беглов.

Как сообщалось ранее, метрополитен в ночь с 31 по 1 января будет работать без перерывов.

Кроме того, с интервалом в 30 минут будут курсировать общегородские автобусы №№ 2, 8, 12, 47, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 101, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 158, 161, 169А, 177, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 211, 327, 328, 375, 392А, 397.

К ним присоединятся и несколько коммерческих маршрутов: №№ 210, 299 и 305А.

В новогоднюю ночь в рейс выйдут троллейбусы №№ 2, 14, 31, 37, а также трамваи №№ 16, 27, 29, 43, 55, 60 и 100.

Напомним, Невский проспект закроют для транспорта с 20:00 31 декабря по 05:00 1 января на участке от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить