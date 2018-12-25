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Синоптики рассказали москвичам о погоде на Новый год

Общество

В ночь с 31 на 1 января в столице будет идти небольшой снег

Москва, 25 декабря 2018, 17:40 — REGNUM  В новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до — 7 градусов. Такой прогноз озвучили 25 декабря в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, к концу текущей недели на территорию европейской части страны придёт относительно теплый воздух из Северной Атлантики. В Новый год будет облачно, временами будет идти небольшой снег, температура воздуха будет находиться в пределах −3…−7 градусов.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра, осадки в виде снега будут идти в Москве всё неделю. Накануне в столичной мэрии сообщили, что с начала зимы в городе выпало уже около 50 сантиметров снега.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 25 декабря ожидается небольшой снег и гололедица

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