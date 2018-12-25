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Виталий Черников: читателям ИА REGNUM в 2019 году желаю интересных событий

Общество

Руководитель калужского регионального отделения Российской Ассоциация политической науки Виталий Черников назвал главное упущение чиновников в уходящем году и пожелал, чтобы 2019 год оказался богатым на интересные события

Виталий Черников: читателям ИА REGNUM в 2019 году желаю интересных событий
Иллюстрация: Фото из семейного архива Виталия Черникова
Руководитель калужского регионального отделения Российской Ассоциация политической науки Виталий Черников

Калуга, 25 декабря 2018, 21:41 — REGNUM  Известный калужский политолог, руководитель калужского регионального отделения Российской Ассоциация политической науки Виталий Черников давний эксперт и друг ИА REGNUM. Читатели агентства хорошо знакомы с его интересными аналитическими статьями, точными политическими прогнозами и оценками политико-экономической ситуации в России и Калужской области. В преддверии зимних праздников Виталий Черников поздравил читателей и редакцию ИА REGNUM с наступающим Новым 2019 годом.

«Уважаемые друзья, читатели и сотрудники ИА REGNUM! Поздравляю всех с тем, что сегодня в медийном поле России существует столь особенное интернет-издание. Для меня, несомненно, важно, что агентство предоставляет площадку для освещения региональных и местных проблем. А их немало. Так, в уходящем 2018 году наиболее важное упущение в делах властей Калужской области — это отлучение людей от участия в управлении делами государства на местном уровне. Местное самоуправление, которое должно являться школой для будущих политиков и чиновников регионального и федерального уровней власти, сегодня обескровлено. Профессиональная подготовка кадров региона не выдерживает никакой критики. Выстроенная псевдовертикаль не дала ничего позитивного, если не считать удовлетворённых амбиций вышестоящих начальников. Вместо лаборатории инноваций и локальных прорывов, которой могло бы стать самостоятельное и самодостаточное местное самоуправление, мы получили серое инертное чиновничье болото, сопротивляющееся любым новым идеям и веяниям», — считает Виталий Черников.

«Дорогие коллеги! Желаю миллионной армии читателей и всему коллективу ИА REGNUM интересного чтения, важных событий, вдохновения и журналистских удач в 2019 году. Будьте в Новом году ещё более открытыми, демократичными и востребованными! Здоровья вам и вашим близким!» — сказал Черников.

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