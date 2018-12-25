В Тверской области построят новый онкологический центр

Тверь, , 17:16 — REGNUM Новый онкологический центр будет построен в Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 25 декабря.

«Мы вошли в проект по совершенствованию онкологической помощи. Планируется стройка онкологического центра. Учитывая, что действующий находится в ветхом состоянии, решили, что это будет новое учреждение. Сейчас прорабатываем этот вопрос», — цитирует пресс-служба правительства области губернатора.

Точные сроки начала строительства глава региона не назвал. Зато сообщил, что другой крупный и долгожданный проект для региона — новый корпус детской областной больницы — начнут строить уже в 2019 году. Финансирование объекта будет обеспечено за счет федерального и областного бюджетов. Сейчас проектная документация проходит государственную экспертизу.

Больница будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной, с которым ее свяжет переход, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Кроме того, сейчас, как сообщил Игорь Руденя, обсуждается вопрос строительства в регионе второго кардиологического центра — не в областном центре, а в районе области. Сейчас такой центр работает на базе областной клинической больнице. Новый кардиологический центр планируют открыть на базе одной из центральных районных больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, здание Тверской областной детской больницы сгорело в феврале 2017 года. Обошлось без пострадавших, но самому зданию и оборудованию был причинен значительный ущерб, а потому тогда же было принято решение о строительстве нового здания.