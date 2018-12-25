Песков: В Кремле знают о ситуации с отправокй детей чиновников в Турцию

Москва, , 17:09 — REGNUM В Кремле осведомлены о ситуации с детьми чиновников и депутатов из города Клинцы (Брянская область), которые за счет благотворительного фонда отправились в Турцию. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава пресс-службы Кремля отметил, что российские общество весьма критически отреагировало на данную ситуацию. Также Песков сказал, что для урегулирования вопроса осуществляются определённые действия.

Песков напомнил, что в данном случае речь идет не о бюджетных средствах, а о средствах благотворительного фонда.

«Мы не сомневаемся, что фонд предпримет действия, чтобы эту ситуацию урегулировать», — сказал Песков.

Напомним, что поездка 50 детей из Клинцов в турецкий город Демре на средства благотворительного фонда имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова обернулась скандалом.

Местные СМИ выяснили, что на средства фонда, который занимается помощью тяжелобольным детям, в Турцию отправились дети местных чиновников и силовиков. В частности, речь шла о дочери мэра города Клинцы Олега Шкуратова.

Однако глава фонда — вдова убитого посла Марина Карлова — заявила в данном случае речь не шла об отправке в Турцию тяжелобольных детей — на мероприятия в честь открытия в турецком городе Демре улицы имени Андрея Карлова решили отправить юнармейцев, победителей различных детских спортивных соревнований и олимпиад.

Сам Шкуратов объяснил присутствие своей дочери в этой делегации тем, что она выигрывала городские соревнования по легкой атлетике. При этом мэр Клинцов уже заявил, что намерен возместить расходы на организацию мероприятия.