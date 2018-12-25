Тбилиси, , 17:06 — REGNUM В Грузии от вируса гриппа в нынешнем сезоне скончались уже два человека, о чём официально сообщает министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.

По информации директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии (подведомственного минздраву учреждения, ведущего деятельность соответственно своему названию) Амирана Гамкрелидзе, причиной тому стал новый, более агрессивный штамм вируса гриппа H1N1, который циркулирует в стране в этом сезоне и который отличается большей «агрессивностью».

По его же информации, в прошлом году в Грузии циркулировал штамм H3, менее «агрессивный», поэтому уровень заболеваемости был невысоким и проявления гриппа и последствия были не такими тяжелыми и порой летальными.

В связи с двумя случаями гибели от гриппа Гамкрелидзе призвал население проявлять большую осторожность и при первых же симптомах заболевания обращаться к врачу.

Один летальный случай был зафиксирован в Кутаиси, где от гриппа скончалась беременная женщина. По словам представителя минздрава, эта категория населения, а также дети и престарелые граждане особенно уязвимы к вирусу гриппа, в том числе к его «агрессивному» штамму, поэтому им следует быть особенно осторожными и внимательными.

В прошлом году Грузию с гриппом, можно сказать, «пронесло», но сам факт активизации вируса и летальных исходов вызывает у населения определенные сомнения, особенно на фоне всё еще действующей в стране так называемой лаборатории Лугара и распространяемой различными, в основном российскими источниками информации о проводимых в этом учреждении испытаниях опасных вакцин и возбудителей. И хотя представители правительства Грузии эту информацию категорически опровергают, опыт и события прошлых лет, и особенно периода правления Михаила Саакашвили, когда одна за другой вспыхивали эпидемии доселе невиданных или давно забытых инфекций, свидетельствуют о небезосновательности таких подозрений.