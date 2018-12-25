Право на жильё: суд в Дагестане не стал выселять семью из квартиры

Махачкала, , 17:14 — REGNUM Семья из шести человек из города Махачкалы отстояла своё право проживать в своей квартире. Их хотели выселить якобы из аварийного жилья с предоставлением другого благоустроенного дома, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

С иском о выселении семьи, проживающей в многоквартирном доме, в Кировский районный суд Махачкалы обратилось городское управление по жилищной политике. В ходе заседания было установлено, что в 2011 году межведомственная комиссия администрации муниципалитета дом по ул. Герцена признала непригодным для проживания и подлежащим сносу.

Однако акты комиссии по заявлению жильцов дома суд признал недействительными, так как они вынесены с нарушениями законодательства. В частности, осмотр дома проводился лишь визуально, баз привлечения экспертов. Как отмечает надзорный орган, фактическая степень износа объекта составляет 40%. Дом не является аварийным и пригоден для дальнейшего проживания.

В связи с этим, суд отказался удовлетворять иск о выселении жильцов. Не согласившись с данным решением, управление по жилищной политике города Махачкалы обратилось с апелляционной жалобой в Верховный суд Дагестана. Однако суд высшей инстанции оставил жалобу без удовлетворения, поскольку посчитал, что оснований для выселения семьи не имеется.

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Напомним, в конце февраля 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин договорились о сотрудничестве. Организация заявила о готовности направить в регион специалистов и помочь решить вопросы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Была поставлена задача к осени 2018 года переселить из аварийных квартир более 1300 человек. Отмечалось, что для них уже построены новые дома. Однако, как подчёркивал Степашин, имеются две основные проблемы, из-за которых люди не спешат переселяться в новые дома. Первая причина — удаленность новостроек от центра города, отсутствие поблизости детских садов и школ. Вторая проблема заключается в том, что качество жилья не всегда удовлетворяет переселенцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года прошли обыски в доме и рабочем кабинете тогдашнего врио министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве и присвоении или растрате в особо крупном размере. По нему, к слову, проходит и арестованный бывший председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

Как полагает следствие, в 2016 году в республике было издано постановление, которое изменяло стоимость квадратного метра жилья при расселении людей из аварийных домов с 25 450 рублей до 34 850 рублей. При этом почти 386 млн рублей из бюджета региона было растрачено. Согласно материалам дела, изменения в постановление были внесены Казибековым и подписаны Гамидовым.

В ходе следственных мероприятий министр не был найден ни дома, ни на работе. Предполагается, что вероятнее всего он скрывается на Украине. В середине марта Казибеков был объявлен в розыск.