Центральный парк в «Сколково» будет готов до конца 2018 года

Москва, , 16:59 — REGNUM Центральный парк в инновационном центре «Сколково» будет готов до конца 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 декабря в пресс-службе Москомархитектуры.

Как заявил председатель градостроительного совета фонда «Сколково», главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основой планировочного решения является создание комплекса вело‑ и пешеходных дорог и разных типов цветников.

«Сам парк отвечает духу Сколково — он предельно разнообразен, многофункционален и рассчитан на абсолютно разных посетителей»,— отметил он.

Кузнецов добавил, что при проектировании парка учитывалась связь с прилегающими территориями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность оборудования инфраструктурой для нужд маломобильных групп населения, а также минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на территории ВДНХ после реконструкции открывается обновленный парк «Россия — моя история». Открытие парка намечено на 24 декабря.

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