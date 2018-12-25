Две линии московского метро частично закроют на новогодние праздники

Москва, , 16:31 — REGNUM Участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий Московского метрополитена будут закрыты в период со 2 по 8 января в связи с проведением ремонтных и строительных работ. Об этом сообщила 25 декабря пресс-служба столичной подземки.

На Арбатско-Покровской линии со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок от станции «Курская» до станции «Щёлковская», а с 6 по 8 января включительно — от «Партизанской» до «Щёлковской».

Таким образом, для пассажиров будут закрыты станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семёновская», «Партизанская», «Измайловская», «Первомайская» и «Щёлковская».

"Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена», — пояснили в пресс-службе.

На Таганско-Краснопресненской линии в период с 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда на линии будут курсировать только между станциями «Планерная» и «Выхино».

Сообщается, что закрытие станций необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена.

Как сообщили в пресс-службе, доехать до закрытых станций можно будет на бесплатных компенсационных автобусах КМ. Для помощи пассажирам рядом со станциями также будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена.