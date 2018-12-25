Ярославские многодетные просят президента сохранить им льготы

Ярославль, , 16:15 — REGNUM Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области» составила обращение на имя Владимира Путина в связи с отменой льгот для многодетных в областном центре. Оно размещено на страницах НКО в соцсетях, идет сбор подписей для отправки президенту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря муниципалитет Ярославля по предложению мэрии изменил решение о дополнительных мерах соцподдержки в городе. В частности, под него попали многодетные семьи. За счет городского бюджета им компенсировалась 30% родительской платы в детских садах, 50% платы за обучение в школах искусств и проезд одного из родителей в общественном транспорте. В 2019 году эти льготы будут предоставляться только малоимущим многодетным семьям. Причем подтверждать бедность им придется один раз в три месяца.

В наших семьях растет много талантливых детей и поддержка в виде скидки на обучение семьям очень важна. Полностью отменяют пособие «социально благополучным» многодетным семьям, в которых одновременно родились трое детей. Это серьезно ударит по доходам семьи, которой требуется поддержка в этот сложный период, когда мама не работает, а детям все требуется в тройном размере: кроватки, одежда, питание, памперсы, достаточно дорогая коляска», — говорится в обращении многодетных.

Многодетные обращают внимание на то, что в их семьях один из родителей часто сидит с детьми и не сможет предоставить справку о доходах.

Как правило, в многодетной семье работает отец, мать не берут на работу из-за бесконечных больничных, и доход подтвердить без трудоустройства матери не представляется возможным. В более, худшей ситуации окажутся женщины, воспитывающие детей самостоятельно, получающие алименты. Справки по алиментам иногда приходиться ждать по несколько месяцев, если она идет из других городов и приходит уже с просроченной датой. Эти женщины окажутся в сложной ситуации и многим придется отказаться вообще от сада, в связи с тем, что за него нечем платить», — пишут многодетные президенту.

Многодетные обращают внимание на то, что в России объявлено 10-летие детства. При этом областные власти, несмотря на сложности с бюджетом, поддержку многодетных сохранили. Мэрия Ярославля планирует сэкономить 50 млн рублей в 2019 году за счет введения «нуждаемости» для городских льготников. Речь идет о всех категориях, а не только о многодетных.

«Мы понимаем сложную ситуацию в стране, но считаем, что пополнять доход бюджета нельзя за счет тех, кто и так находится в не наилучшем положении… Считаем, что привязка многодетных к малоимущности и адресности искажает политику государства, направленную на поддержание многодетных семей. Закон о малоимущности установлен для всех граждан, кто сам не в состоянии справиться с жизненной ситуацией, в которой они находятся. Многодетные семьи находятся в группе риска в связи с количеством детей и расходов, связанных с их воспитанием», — пишут в своем письме многодетные.

Копию письма общественная организация намерена передать уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой, губернатору области Дмитрию Миронову, спикеру Совета Федерации Валентину Матвиенко, депутату Госдумы Валентине Терешковой, а также сенаторам от Ярославской области.

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