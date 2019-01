Составлен список лучших видеоигр 2018 года

Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Журналист Райли Маклеод (Riley MacLeod) поделился с читателями своим списком из десяти лучших игр 2018 года. Он был опубликован на сайте портала Kotaku.

По мнению Маклеода, геймерам стоит обратить свое внимание на игры Subnautica, Into The Breach, Hitman 2, Red Dead Redemption 2 и Nantucket. Кроме этого, он рекомендует им познакомиться с проектами Frostpunk, The Red Strings Club, Far Cry 5, Thronebreaker и Vampyr.

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовалj список лучших мини-игр (игр в играх) 2018 года. В него вошли такие проекты, как A Way Out, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 6, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man и Tetris Effect. Каждый из них предлагает геймерам увлекательную мини-игру.

