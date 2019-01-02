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Составлен список лучших видеоигр 2018 года

Общество

Над его созданием работал автор портала Kotaku

Составлен список лучших видеоигр 2018 года
Olichel
С джойстиком в руках

Вашингтон, 2 января 2019, 16:01 — REGNUM  Журналист Райли Маклеод (Riley MacLeod) поделился с читателями своим списком из десяти лучших игр 2018 года. Он был опубликован на сайте портала Kotaku.

По мнению Маклеода, геймерам стоит обратить свое внимание на игры Subnautica, Into The Breach, Hitman 2, Red Dead Redemption 2 и Nantucket. Кроме этого, он рекомендует им познакомиться с проектами Frostpunk, The Red Strings Club, Far Cry 5, Thronebreaker и Vampyr.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовалj список лучших мини-игр (игр в играх) 2018 года. В него вошли такие проекты, как A Way Out, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 6, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man и Tetris Effect. Каждый из них предлагает геймерам увлекательную мини-игру.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован список лучших мини-игр 2018 года

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