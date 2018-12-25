Игроков Fallout 76 начали массово блокировать за использование модификаций

Роквилл, США, , 17:36 — REGNUM Компания Bethesda начала массово блокировать аккаунты игроков Fallout 76, использующих модификации. Геймеры критикуют работу студии и её методы. В частности, игроков удивила просьба «написать эссе о вреде использования читов» от службы поддержки Bethesda, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игроки считают, что модификации позволяют «починить эту сломанную игру», однако представители Bethesda видят ситуацию в ином свете. Сотрудники компании блокируют аккаунты за использование любого стороннего ПО — даже графических модов и патчей, исправляющих разрешение игры для широкоформатных мониторов. В специальной теме на Reddit геймеры жалуются на то, что представители компании не сообщали игрокам о том, какие программы можно использовать, а какие нет.

«Во-первых, мы понятия не имеем, за какие моды нас могут банить. Я уверен в том, что далеко не все виды модификаций можно блокировать. Также, то что это (Fallout 76) мультиплеерная игра не значит, что в ней не должно быть модов. В большинстве MMO-проектов есть специальные аддоны, улучшающие графику и искусственный интеллект», — пишет SamahLama.

Игроки, попытавшиеся обжаловать блокировку аккаунта, получили письма из службы поддержки Bethesda. В них объясняется, что игроков заблокировали за использование стороннего ПО, а также предлагается написать эссе на тему «Почему в онлайн-игре плохо использовать сторонние чит-программы». Поддержка Bethesda обещает внимательно изучить сочинения геймеров. Руководство компании пока никак не прокомментировало эту ситуацию и не ответило на недовольство геймеров.

Напомним, что в июне 2018 года Тод Говард и Пит Хайнс (ответственные за разработку Fallout 76) рассказали, что Bethesda планирует официально включить поддержку различных модификаций в игру. Со слов разработчиков, компания любит моды и хочет скорее добавить их на частные серверы Fallout 76. Обычные серверы не будут поддерживать аддоны, так как они могут сильно повлиять игровой баланс. О дате выхода нововведения сказано не было, но разработчики отметили, что это может занять больше года.