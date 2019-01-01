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В России появились невозвратные билеты на поезда

Общество

Они стоят дешевле

Москва, 1 января 2019, 03:30 — REGNUM  С 1 января появилась возможность приобретать невозвратные билеты на поезда дальнего следования, сообщает ИА REGNUM.

Невозвратный билет будет стоить дешевле обычного билета, но вернуть его пассажир сможет только в прописанных законом случаях: в случае болезни пассажира, смерти члена семьи, получения травмы. Еще одна возможность вернуть стоимость билета — если отправление поезда было отменено либо в случае непредоставления пассажиру места, указанного в проездном документе.

Отметим, что невозвратные билеты можно будет взять только в купе, сидячие вагоны, вагоны люкс и СВ. На проезд в плацкартных вагонах невозвратный билет приобрести будет нельзя.

В свою очередь перевозчик обязывается уведомлять пассажира о том, что тот приобретает именно невозвратный билет.

Ранее Госдума приняла закон, где прописываются случаи, когда можно будет вернуть деньги за невозвратные билеты на самолет.

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Железнодорожные перевозки
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