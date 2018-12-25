В Великом Новгороде стартует III Открытый фестиваль святочных традиций

Великий Новгород, , 16:01 — REGNUM III Открытый фестиваль святочных традиций стартует сегодня в Великом Новгороде. Мероприятия фестиваля будут продолжаться до 14 января, сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого.

Учредителями и организаторами фестиваля выступили Новгородская митрополия Русской православной церкви, НовГУ, министерство культуры Новгородской области, комитет культуры и молодёжной политики администрации Великого Новгорода, фольклорный театр «Круговина».

Целью фестиваля является привлечение внимания современников к необходимости сохранения корневой культуры на примере возрождения массового празднования святочных традиций.

«В программу фестиваля войдут шествия колядовщиков, концерты, вечёрки, выставка рождественского обрядового печенья, публичные акции, мастер-классы, ярмарки-продажи, круглый стол и блиц-конференция, городские гуляния, уличные представления, публичные лекции, тематические мероприятия и многое другое. Основные события запланированы на 6 — 8 января», — говорится в сообщении.

К участию в фестивале приглашены фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы, индивидуальные исполнители фольклора, мастера прикладного творчества, исследователи народных традиций и историко-культурного наследия, коллективы и сотрудники учреждений культуры и образования, а также все желающие приобщиться к живой фольклорной традиции и погрузиться в неповторимую атмосферу старинных обычаев и святочного веселья.

В вузе напомнили, что первый подобный фестиваль прошёл в 2017 году и собрал участников из разных районов Новгородской, Псковской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы, став межрегиональным. В 2018 году география фестиваля расширилась: его посетили 84 иногородних участника, гости и участники из Белоруссии, а сам фестиваль включил в себя более 30 мероприятий.