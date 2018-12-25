Союз журналистов Украины потребовал провести парламентские слушания

Киев, , 16:02 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий должен назначить парламентские слушания по поводу нападений на журналистов, заявил глава национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 25 декабря cвоей странице в социальной сети Facebook.

«Национальный союз журналистов Украины требует от председателя Верховной рады Украины безотлагательно внести в сессионный зал инициативу по назначению в 2019 году парламентских слушаний по физической безопасности журналистов на Украине и использовать все имеющиеся политические и правовые рычаги для обеспечения результативного голосования по этому вопросу», — написал Томиленко.

Подобных слушаний на Украине не проводили вот уже девять лет, сообщил он.

Напомним, ранее Томиленко сообщил, что за 2018 год на Украине зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов. По его мнению, преступления против журналистов во многом провоцирует системная безнаказанность и агрессивная риторика украинских политиков.

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