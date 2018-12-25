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Автор портала Kotaku составил список лучших видеоигр 2018 года

Общество

В него вошли десять проектов

Вашингтон, 25 декабря 2018, 15:56 — REGNUM  Обозреватель портала Kotaku Райли Маклеод (Riley MacLeod) составил свой список лучших игр 2018 года. Он был опубликован 24 декабря на сайте издания.

https://twitter.com/Kotaku/status/1077286079450042368

По мнению Маклеода, внимание геймеров заслуживают такие проекты, как Subnautica, Into The Breach, Hitman 2, Red Dead Redemption 2 и Nantucket. Также он рекомендует познакомиться с играми Frostpunk, The Red Strings Club, Far Cry 5, Thronebreaker и Vampyr.

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Ранее Kotaku опубликовал список лучших мини-игр (игр в играх) 2018 года. В него попали развлечения, которые предлагаются геймерам в играх A Way Out, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 6, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man и Tetris Effect.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован список лучших мини-игр 2018 года

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