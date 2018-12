Автор портала Kotaku составил список лучших видеоигр 2018 года

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Обозреватель портала Kotaku Райли Маклеод (Riley MacLeod) составил свой список лучших игр 2018 года. Он был опубликован 24 декабря на сайте издания.

По мнению Маклеода, внимание геймеров заслуживают такие проекты, как Subnautica, Into The Breach, Hitman 2, Red Dead Redemption 2 и Nantucket. Также он рекомендует познакомиться с играми Frostpunk, The Red Strings Club, Far Cry 5, Thronebreaker и Vampyr.

Ранее Kotaku опубликовал список лучших мини-игр (игр в играх) 2018 года. В него попали развлечения, которые предлагаются геймерам в играх A Way Out, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 6, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man и Tetris Effect.

