В Крымском университете прошёл турнир юных физиков

Симферополь, , 15:41 — REGNUM Региональный турнир юных физиков — командное соревнование школьников, в котором ребята обсуждают решение сложных исследовательских и научных проблем в качестве докладчиков, оппонентов и рецензентов — прошёл на площадке физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В турнире приняли участие одиннадцать команд из симферопольских школ, гимназии-интерната для одаренных детей, Заветнинской школы Советского района, обсерватории МАН «Искатель», школ из Керчи и Ялты, а также школьная команда из Воронежа — специально приглашенные гости, выступающие вне конкурса.

«Уже стало хорошей традицией завершать академический год этим мероприятием. Это региональные физические бои, которые мы проводим в третий раз», — пояснила директор ФТИ КФУ им. В.И. Вернадского Марина Глумова.

По её словам, самой важной наградой для победителей является возможность работать в лабораториях ФТИ и выполнить проект, используя современное высокотехнологичное оборудование.

Задачи требовали нетривиального подхода в решении. Например, как влияют скорость и размер струи, размер, форма бутылки и температура воды на звук, возникающий когда вертикальная струя воды входит в бутылку.

После финального боя победителем стала команда ялтинской средней школы — лицея № 9. Организаторы вручили победителям и призерам памятные грамоты и напомнили, что в 2019 году на весенних каникулах на базе Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского будет проходить Всероссийский турнир юных физиков.

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