В Новой Зеландии повысят акцизы на сигареты

Веллингтон, , 16:02 — REGNUM Правительство Новой Зеландии в 2019 году повысит акцизы на сигареты и табачную продукцию на 10%; обсуждается возможность дальнейшего роста акцизов в 2020 году. Об этом сообщает новозеландское новостное издание «NZ Herald».

Решение об увеличении сборов на табачную продукцию было принято, несмотря на исследования социологов, в результате которых выяснилось, что граждане сокращают траты на еду и предметы первой необходимости, чтобы сэкономить деньги на покупку сигарет. Поэтому меры правительства могут оказаться неэффективными и привести к обратному результату, считают эксперты.

Правительство Новой Зеландии повышает акцизы на 10% ежегодно с 2010 года. Политика принесла свои плоды — число курильщиков снизилось до 13,8% с 18,3%. Однако половина курильщиков не стала потреблять меньше табака, а увеличила расходы из-за повышения акцизов за счёт снижения потребления других товаров. В среднем один курящий человек тратит в год 3800 долларов на уплату акцизов, включённых в стоимость сигарет. Этих денег могло бы хватить на покупку одежды, еды или оплату обучения.