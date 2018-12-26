Беженцы: почему религия не спасает итальянцев от раздора?

Рим, , 05:07 — REGNUM Обсуждение проблемы мигрантов раскалывает итальянское общество уже и по религиозному шву. О том, как усилия вице-премьер Италии Маттео Сальвини и его единомышленников вызвали раздражение у католических священников, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Запрет итальянского МВД на вход корабля с нелегальными мигрантами был воспринят многими в Италии как неоправданная жестокость по отношению к беззащитным африканским и азиатским беженцам. Столкнулись две точки зрения: та, что была сформирована либеральной пропагандой (не без участия фонда Сороса), и та, что опирается на грубую статистику. Первая, как и положено пропаганде, напирает на эмоциональную сферу, рисуя картину нечеловеческих мучений несчастных женщин и детей, изгнанных войной из родных мест. Вторая же позиция оценивает статистику, по которой подавляющее большинство беженцев — это неплохо одетые молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

Оказалось, что многие католические священники, вероятно, в силу привычки к воздействию на эмоции, оказались вольными или невольными соучастниками пропаганды вполне антихристиански настроенных либералов. Интересна в этом смысле позиция папы Франциска, которую каждый лагерь пытается истолковать к своей вящей выгоде: в его проповедях сочетаются призывы «не закрывать двери» и одновременно указания на необходимость «помогать мигрантам возвращаться домой».

Читайте статью «Евангелие от Сороса». Итальянские католики ссорятся из-за мигрантов и другие публикации Сергея Гуркина.