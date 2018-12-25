В 2018 году в Москве построено почти 130 км новых дорог

Москва, , 15:21 — REGNUM В 2018 году в Москве было построено почти 130 километров новых дорог, заявил 25 декабря журналистам заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы построили самый большой объем ввода дорог за всю историю - 127 километров, причем мы их построили к сентябрю», — заявил Хуснуллин.

Кроме того, отметил он, в столице было построено 55 искусственных сооружений — тоннелей, развязок, мостов, что стало рекордом.

Хуснуллин добавил, что прямой ход Северо-Западный хорды также полностью закончен, остался мост через канал имени Москвы, который будет сдан в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Северо-Восточной хорды. Дорога пройдёт от улицы Лосиноостровская до транспортной развязки на пересечении с Открытым шоссе внешней стороны Московского центрального кольца.

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