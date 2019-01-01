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Многократно выросли тарифы на вывоз мусора

Общество

Реформа

Многократно выросли тарифы на вывоз мусора
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусорная реформа

Москва, 1 января 2019, 00:10 — REGNUM  С 1 января произойдет многократный рост стоимости услуги по вывозу мусора из-за начала «мусорной» реформы, сообщает ИА REGNUM. Работа с мусором будет организована по новой схеме. На этот рынок придут региональные операторы, ранее отобранные по итогам конкурсов.

Согласно предварительным расчетам экспертов, рост «мусорных платежей» может составить 30 рублей на человека в общей платежке за ЖКХ, однако сумма зависит от региона.

Однако размер платежа за вывоз мусора можно сократить. Чтобы получить скидку, решение сортировать бумагу и пластик должен принять весь дом. По оценкам экспертов, сокращение платежа в зависимости от объемов вывезенного мусора может достичь 50%.

Вместе с тем в октябре комитет Госдумы по экологии прогнозировал мусорный коллапс 19 регионам. По данным комитета, с проблемами столкнутся Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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