Суд отменил решение о закрытии Екатеринбургского государственного цирка

Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM Решение Ленинского районного суда о закрытии Екатеринбургского государственного цирка отменено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения дела решение Ленинского районного суда Екатеринбурга отменено, вынесено новое решение — в удовлетворении иска прокурору Ленинского района Екатеринбурга отказать. Также суд вынес два частных определения — в адрес филиала ФКП «Росгосцирк» — «Екатеринбургский государственный цирк» и ФКП «Российская государственная цирковая компания» и ГУ МЧС России по Свердловской области», — уточнили в пресс-службе.

В частности, руководству цирка предписано в течение месяца принять незамедлительные и исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений противопожарной безопасности и отчитаться в коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда.

«К ГУ МЧС России по Свердловской области: так как в ходе рассмотрения дела были выявлены факты ненадлежащего исполнения сотрудниками надзорного органа своих обязанностей, суд определил обратить внимание руководителя ведомства на недочеты, принять соответствующие меры», — добавили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о закрытии Екатеринбургского государственного цирка в связи с выявленными нарушениями противопожарной безопасности. Постановление суда было обжаловано в апелляционном порядке.

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