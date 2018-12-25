В Иркутске разрабатывают поправки в закон об охране Байкала

Иркутск, , 15:11 — REGNUM Юристы и учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) разрабатывают научно обоснованную концепцию модернизации федерального закона «Об охране озера Байкал», сообщил 25 декабря руководитель научно-исследовательского института правовой охраны Байкала, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Шорников в интервью управлению информационной политики ИГУ.

«Учитывая социальную значимость проекта, мы готовы к диалогу с научным сообществом региона, представителями бизнеса, органами государственной власти и местного самоуправления, жителями региона, неравнодушными к проблемам озера Байкал», — пояснил Шорников.

По его словам, в настоящее время помощь в разработке поправок институту оказывают администрация юридического института ИГУ, практикующие юристы, а также представители Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и коллеги из зарубежных вузов.

Отмечается, что экспертно-аналитическая работа проводится на средства государственного гранта — в ноябре ИГУ выиграл тендер, объявленный комитетом Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Предполагается, что в ходе работы будет проведено глубокое исследование историко-правового материала, состояния российского федерального законодательства, а также выполнен сравнительно-правовой анализ международного законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Байкала.

Читайте также: Учёные из Иркутска и Канадзавы могут начать совместные исследования Байкала