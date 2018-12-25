Власти Москвы обещают построить 55 станций метро за пять лет

Москва, , 15:09 — REGNUM В Москве до 2023 года будет построено 55 новый станций метро, сообщил журналистам 25 декабря вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, за минувшие восемь лет город построил 45% от существовавшей ранее сети.

«До конца 2023 года в столице планируется построить и открыть еще 134 километра линий метро, 55 станций и 7 депо для обслуживания и ремонта поездов. Мы планируем завершить строительство самой большой в мире кольцевой линии метро — БКЛ. Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров. Она улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города», — сказал Хуснуллин.

Вице-мэр отметил, что реализация задуманного «обеспечит шаговую доступность метро для 95% москвичей».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Москвы планируют построить 14 новых станций метро, в 2020 году — 12. В последние дни 2018 года ожидается открытие станции Большой кольцевой линии «Савёловская».

Читайте ранее в этом сюжете: Москва откроет 14 станций метро в 2019 году, ещё 12 — в 2020