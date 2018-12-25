В Албании преподаватели вузов требуют изменить закон о высшем образовании

Тирана, , 15:23 — REGNUM Преподаватели факультета истории и филологии Тиранского университета считают, что причиной студенческих протестов и бойкота занятий студентами всех албанских вузов, продолжающегося с 6 декабря до настоящего момента, является текущий закон о высшем образовании, нарушающий права студентов.

51 преподаватель этого факультета выступили с петицией, в которой выдвинули свои требования.

Албанское новостное агентство «АБЦНьюс» приводит полный текст петиции:

1. Отмена закона о высшем образовании при сохранении соответствующих обязательств.

2. Гарантия прав студентов, которые нарушаются текущим законом.

3. После отмены закона и одобрения требований студентов должен быть создан Чрезвычайный совет при министерстве образования, в котором будут представлены все заинтересованные стороны, чтобы создать возможность для выхода из нынешнего кризиса и проведения реформы высшего образования.

4. Отставка ответственных за занятие университетских территорий и принятие мер по их освобождению, а также финансирование строительства нового университетского городка, который должен быть передан Университету Тираны.

5. Открытие публичных дебатов по разработке нового закона о высшем образовании.

Ранее педагоги, преподающие социальные дисциплины, выступали в поддержку студенческих протестов и требовали внесения изменений в закон о высшем образовании. Несколько дней назад это требование было представлено премьер-министру страны Эди Раме во время посещения им архитектурного университета, однако из его ответов вытекало, что причина происходящего не в самом законе, а в его реализации.