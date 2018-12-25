Историк Колумбийского университета в знак протеста вернул награду Львову

Нью-Йорк, США, , 14:54 — REGNUM Историк Колумбийского университета Тарик Кирилл Амар вернул награду, вручённую ему властями Львова в бытность его главой Центра городской истории. Об этом сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский 25 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Хочу, чтобы все знали, что я возвращаю её. Мне не нужны награды от города, в котором чествуют Степана Бандеру, фашиста», — процитировал Долинский сообщение историка.

Напомним, власти Львовской области посвятили 2019 год главарю террористической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере.

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110-я годовщина со дня рождения преступника фигурирует в списке памятных дат на 2019 год, который был принят Верховной радой.

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