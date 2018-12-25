В Воронеже прошла конференция, посвященная языковой картине мира

Воронеж, , 14:42 — REGNUM Международная научно-практическая конференция «Языковая картина мира в зеркале перевода» прошла на площадке Воронежского государственного университета (ВГУ), сообщает 25 декабря пресс-служба вуза.

Мероприятие было посвящено 100-летию ВГУ и 25-летию сотрудничества университета с вузами Франции — Национальным институтом восточных языков и культур (INALCO) и Парижской высшей школой переводчиков (ESIT). В организации и проведении конференции активное участие принимало посольство Франции в России, которое выделило грант для приезда в Воронеж профессора Татьяны Бодровой — известного в Евросоюзе переводчика-синхрониста, специалиста в области интерпретативной теории перевода, директора Высшей школы переводчиков Парижа в 2011—2015 годах.

Программа конференции включала пленарные и секционные заседания, а также четырехдневный семинар по переводу. В рамках семинара прошли мастер-классы по синхронному и последовательному переводу с французского и английского языков, круглый стол на тему «Профессиональная подготовка переводчика и пути ее совершенствования», индивидуальные консультации, дискуссии, обмен мнениями по проблемам методики преподавания устного и письменного перевода. Также была реализована программа повышения квалификации.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 130 человек из России, Франции, Молдавии, Мексики, Ирака, Абхазии, Узбекистана. Была широко представлена и география участников из России: с докладами выступили коллеги из университетов Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Астрахани, Иванова, Курска, Пятигорска, Белгорода, Таганрога, Тулы, Уфы, Челябинска, Воронежа. Среди участников — профессора и доценты, преподаватели вузов и учителя школ, аспиранты и магистранты, а также переводчики-практики.

В ходе проведения круглого стола Бодрова представила результаты плодотворного сотрудничества ВГУ с ESIT, реализуемого заведующей кафедрой французской филологии. Взаимодействие осуществляется по ряду направлений — переводы работ ученых ESIT, система подготовки переводчиков на основе адаптации методики ESIT, совместные публикации, обучающие семинары, стажировки.

Во время конференции работала выставка научных и научно-практических работ сотрудников факультета РГФ в области перевода, организованная и проведенная сотрудниками Зональной научной библиотеки ВГУ.

По материалам конференции планируется издание сборника статей и коллективной монографии.

Читайте также: На конференции в Воронеже обсудили становление теории ненасилия