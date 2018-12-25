Они сражались за Байкал: как в 2018 году жилось Приангарью

Светлана Шаповалова, , 16:00 — REGNUM

Уходящий 2018 год не стал прорывным для жителей Иркутской области. Зарплаты в регионе по-прежнему невысоки, проблем в здравоохранении — хоть отбавляй. Причём наблюдается острая нехватка не только узких специалистов, но и фельдшеров.

Особое место в череде проблем занимает ситуация вокруг охраны священного Байкала — самого большого в мире природного резервуара пресной питьевой воды. Законодательство значительно развязало руки тем, кто рассматривает озеро как источник наживы и потребления.

Не менее печально дела обстоят с охраной лесов Приангарья. Но есть и достижения. И надежда на лучшее. К примеру, на то, что в Иркутске вернут прямые выборы мэра (обещание губернатора Сергея Левченко) или столицу Сибири перенесут (идея министра обороны России Сергея Шойгу).

Тем более, что население региона заряжают оптимизмом: региональный минздрав рассчитывает, что к тому времени, когда завершится переход на новый пенсионный возраст, продолжительность жизни населения Иркутской области вырастет до 71 года и более.

Читайте также: Власти Приангарья заряжают оптимизмом: население будет жить дольше

Читайте также: Каким должен быть «город-драйвер» Сибири, чтобы остановить поток в Москву?

Читайте также: Жители Иркутской области по-прежнему получают невысокие зарплаты

Читайте также: В Иркутской области «умерли» более 70 деревень

Достижения

По итогам рассмотрения федерального бюджета во втором чтении Иркутской области было дополнительно распределено 21 млрд 992 млн рублей на трехлетний период (2019 — 2021 гг.). В том числе на 2019 год предусмотрено 9 млрд 624 млн рублей. До конца 2018 года в бюджет области должно дополнительно поступить 25,4 млрд рублей, а на 2019 год данный показатель увеличивается на 9,8% или на 2,5 млрд рублей. Увеличение трансфертов областные чиновники связывают с началом реализации национальных проектов.

Читайте также: В ближайшие два года Приангарье получит более 22 млрд руб. на нацпроекты

В июле 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил о воссоздании в регионе системы госплана и начале с 2019 года первой пятилетки, в рамках которой будет развернута «большая стройка», повышены зарплаты бюджетникам, сдержан рост цен, снижены ипотечные ставки, повышено качество дорог и выращен миллион тонн зерна за счет освоения заброшенных земель. В своей речи губернатор выступил против олигархов, отметив, что их должен контролировать народ.

Читайте также: Иркутская область уходит в отрыв

В ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» впервые прошла операция по пересадке печени. По данным сайта регионального правительства, она была выполнена медицинской бригадой, состоявшей из 15 специалистов, и длилась 12 часов. Как пояснил главный врач больницы Пётр Дудин, печень, а также некоторые другие органы, были получены от донора, скончавшегося от массивного двухполушарного кровоизлияния в головной мозг.

Читайте также: В Иркутской области провели первую операцию по пересадке печени

В Усолье-Сибирском впервые за шесть лет родилась тройня: двое девочек и мальчик родились 22 ноября. Сначала 2018 года в Иркутской области это уже не первая тройня, однако в Усолье-Сибирском последний раз появление на свет троих малышей было зафиксировано в 2012 году.

Читайте также: В Усолье-Сибирском впервые за шесть лет родилась тройня

По-чёрному: рубят и врут

В 2018 году Иркутская область последовательно и настойчиво добилась звания «самый антиэкологичный субъект России»: местные заказники превращены в лесосеки, вопреки закону местные «лесные чиновники» пустили их под топор. Областная служба охраны животного мира, пытавшаяся прекратить рубки, отдана в подчинение именно тому ведомству, чьи действия оспаривала.

Читайте также: Иркутский беспредел: вместо защиты чиновники уничтожили особо ценный лес

По итогам заседания Общественного экологического совета, проведённого Байкальской природоохранной прокуратурой, выяснилось, что за 2018 год сумма ущерба, причиненного лесному фонду региона, составила около 4,6 млрд рублей. Правоохранителями выявлено свыше 35 случаев, когда должностные лица министерства избирали «более лояльный», а точнее, незаконный подход к привлечению виновных лиц к ответственности за лесные правонарушения. Речь идёт о том, что при наличии состава преступления нарушители почему-то привлекались к административной ответственности, а не к уголовной.

Между тем министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда в ходе состоявшейся осенью 2018 года пресс-конференции весьма позитивно отозвался о состоянии дел в лесной отрасли, заявив о двукратном сокращении числа незаконных рубок леса в регионе.

Читайте также: За 2018 год лесам Приангарья нанесён ущерб в сумме более 4,5 млрд рублей

Интересно было бы услышать его комментарий по поводу сотен тысяч гектаров леса, сгоревшего летом 2018 года.

Читайте также: В Приангарье горит более 140 тыс. гектаров леса

Читайте также: Бодайбо в дыму: почему жителям иркутского города можно не помогать

Судя по тому, что увидел в ходе майской поездки по лесостепной зоне Иркутской области учёный-орнитолог Виталий Рябцев, в регионе назревает новая социально-экономическая катастрофа.

Читайте также: В Иркутской области назревает новая социально-экономическая катастрофа

Они сражались за озеро

Весь 2018 год учёные, активисты, общественники и некоторые депутаты отбивали яростные нападки «пожирателей» Байкала. Началось всё с подписанного 27 декабря 2017 года постановления «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах», которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой.

По словам руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, известного эколога и геолога Евгения Кислова, это решение принято в пользу промышленников и во вред озеру, а само постановление подписали «под ёлочку», в надежде, что в праздничной суете его никто не заметит.

Читайте также: Медведев официально разрешил «слить» Байкал

В январе 2018 года в интернете обнаружился сайт, на котором одна из байкальских турфирм уже предлагала москвичам «Охотничий тур на Байкале 2019» продолжительностью 8 дней/7 ночей. За убийство байкальского тюленя просили от 150 тысяч рублей с человека. И только вмешательство Байкальской природоохранной прокуратуры помогло прекратить противозаконный бизнес.

Читайте также: Плач по байкальской нерпе: бизнесмены уже не боятся истреблять её детёнышей

26 марта 2018 года, пока страна горевала вместе с Кемерово, правительство утвердило скандальные поправки по значительному сокращению границ водоохранной зоны озера Байкал, а Минсельхоз РФ 30 марта опубликовал планируемые поправки в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, разрешающие убийство нерп.

Читайте также: Пожиратели Байкала перешли в наступление, прикрывшись трагедией и учёными

Также в течение всего 2018 года Байкальская природоохранная прокуратура неоднократно подтверждала незаконность многих построек на Байкале, дела рассматривались в судах, но почему-то до сноса гостиниц и турбаз, построенных под видом жилых домов, дело редко доходило. Ещё одной приметой времени стала «китайская экспансия»: граждане Китая выкупают земли на байкальском побережье, на которых под видом домов и с нарушением всех норм строят туристические объекты.

Читайте также: Китайская экспансия на Байкале: гостиницами Листвянки занялась прокуратура

Читайте также: Госдума заложила под Байкал ещё одну антиэкологическую «мину»

В сентября 2018 года прокуроры указали Росрыболовству на некачественную охрану от браконьеров байкальского омуля. Выяснилось, что, несмотря на нерестовый период, к охране эндемика привлечено мало сотрудников. Передвижение граждан по акватории дельты реки Селенга и залива Посольский Сор озера Байкал контролируется слабо. Кроме того, не организовано полноценное межведомственное взаимодействие.

Читайте также: Росрыболовству указали на некачественную охрану байкальского омуля

К ноябрю 2018 года у Счётной палаты РФ возникли серьёзные опасения, что цели федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» не будут достигнуты. Как пояснил директор департамента Счётной палаты Сергей Нероев, согласно отчетности, из девяти показателей ФЦП в 2015 году не достигнуто шесть, в 2016 году — семь, а в 2017 году — четыре.

Особо был отмечен фактический провал ключевого мероприятия ФЦП — ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. С 2013 по 2015 годы на его реализацию было выделено почти 2,9 млрд руб. В 2016 году средства практически в полном объёме были возвращены в федеральный бюджет, за исключением 131 млн руб., потраченных на проектную документацию, которую в результате невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке.

Читайте также: СП РФ: несмотря на 8,4 млрд, экологическая обстановка на Байкале ухудшается

Своеобразным памятником всем непотребствам, творящемся на Байкале, можно считать «демонический» арт-объект фонда Даши Намдакова в Москве и галереи известного иркутского мецената Виктора Бронштейна: «козлорогое дерево» в нарушение природоохранного законодательства установлено на одной из самых сакральных и особо охраняемых территорий Байкала — острове Ольхон.

Читайте также: Байкальский Ваал: зачем на Ольхоне устанавливают «демонический» арт-объект?

Политический недопереворот

На президентских выборах 2018 года Иркутская область показала один из худших результатов по Сибири. Хотя и без сюрпризов не обошлось: «красный регион» отдал за Владимира Путина 73,10% голосов. Это значительно больше, чем в 2012 году (55,45%).

Читайте также: Первые итоги выборов в Прибайкалье: Путин — более 73%, Грудинин — почти 16%

По итогам выборов в законодательное собрания Иркутской области, состоявшихся в сентября 2018 года, при явке 26,3%, коммунисты чуть было не «захватили власть». КПРФ получила в парламенте 18 мандатов, а «Единая Россия» — только 17. Однако по итогам тайного голосования на первой после выборов сессии депутатов Иркутского областного Законодательного собрания с перевесом в один голос новым председателем избран единоросс Сергей Сокол. Всего двух голосов не хватило его оппоненту Ольге Носенко (КПРФ).

Читайте также: Реванш единороссов: Иркутский парламент определился со спикером

«Что касается Иркутска — не знаю, чего там можно было ожидать — есть губернатор-коммунист, который вёл свою фракцию в законодательное собрание. Они набрали большинство, но не стойкое. Естественно, там будет противостояние. Любые противостояния ни к чему хорошему не ведут. Там люди сами свою судьбу выбрали — что у них теперь вечная война в крае и в области. Будет очередной этап войны», — считает политолог Олег Матвейчев.

Читайте также: После выборов в Иркутской области начнётся вечная война двух партий?

Помимо выборов в заксобрание в Иркутской области, жители области выбирали муниципальную власть. Грубых нарушений выборного законодательства, согласно официальным данным, допущено не было, однако на четвёртый день после выборов главы районного центра Бохан, где лидировал выдвинутый единороссами директор ГБПОУ Иркутской области «Боханский аграрный техникум» Леонид Сахьянов, сгорело здание администрации районного центра. В МЧС подтвердили, что это был поджог.

Читайте также: Все-таки поджог: в Приангарье после выборов спалили здание муниципалитета

«Мусорная реформа»

Переход на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами, запланированный в России с января 2019 года, во многих регионах продвигается «со скрипом». Исключением не стала и Иркутская область. Только к середине декабря 2018 года власти Приангарья обозначили параметры «мусорной реформы». К уже озвученным цифрам тарифа (в зоне «Юг» — 522 рубля 89 копеек, в зоне «Север» — 595 рублей 33 копейки) приняты нормативы накопления мусора на человека — 1,56 кубических метра для жителей городов, кроме Ангарска и Братска. В двух городах, важных в следующем избирательном цикле, годовой норматив накопления на человека составит 2,1 кубического метра. Оптимизировать тариф и норматив, снизить нагрузку для населения поручил губернатор Левченко, чтобы реформа не вызвала социальный взрыв.

Но, по мнению главы Байкальска Василия Темгеневского, трудностей всё равно не избежать. Только в одном Байкальске ежемесячно вывозится около 1,5 тыс. кубометров мусора, за который никто не платит. А образуется он в том числе от туристов, приезжающих на Байкал. По мнению градоначальника, чтобы избежать социального взрыва, необходимо ввести курортный сбор, чтобы за счет него вывозить мусор из Байкальска.

Читайте также: Ввести курортный сбор? Байкалу не поздоровится от мусорной реформы

«Ангарский маньяк»

В 2018 году правоохранители поставили жирную точку в расследовании убийств, совершённых бывшим милиционером из Ангарска Михаилом Попковым. За убийства более 80 человек, совершённые с 1992 по 2010 год, «ангарский маньяк» приговорён к двум пожизненным срокам в колонии особого режима. Своим сокамерникам он сообщал, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

Маньяк останавливал свою служебную «Ниву», когда видел голосующую нетрезвую женщину, и предлагал довезти её до дома, а по дороге спрашивал, не хочет ли она продолжить вечер где-нибудь еще. Если на нескромное предложение пассажирка отвечала отказом, отвозил её домой, если соглашалась — убивал с особой жестокостью. Истерзанные тела находили вдоль трасы Иркутск — Ангарск. Задержали Попкова спустя десятилетия, и только благодаря ДНК-экспертизе. В начале декабря 2018 года выяснилось, что маньяк собирается обжаловать приговор, поскольку суд лишил его звания младшего лейтенанта.

Читайте также: Ангарского маньяка осудили ещё за 60 убийств и покушений

Утраты

30 августа 2018 года не стало Иосифа Кобзона — выдающегося певца и депутата Госдумы от региональной группы №4, в которую входят три региона — Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия.

«Иосиф Давыдович родился в Донецкой области, и для него была дорога земля малой родины. Но вместе с тем родной для него стала и земля Байкальского региона, во благо которого он работал в Государственной думе более двадцати лет. За эти годы Иосифу Давыдовичу удалось решить множество проблем территорий, лично помочь сотням людей, он контролировал бесперебойное финансирование строительства детских садов, школ и спортивных сооружений — внёс поистине неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Сибири», — отмечал в соболезновании теперь уже экс-председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Читайте также: «Иркутская земля скорбит»: соболезнование по поводу кончины Иосифа Кобзона

3 сентября 2018 года спасатели подтвердили худшие опасения, связанные с поисками вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара», пропавшего 2 сентября в Иркутской области: все трое членов экипажа, не вышедшего на связь после вылета из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район, погибли. Перед лётчиками стояла задача выполнить заявку АО Сибирский Научно-Исследовательский Институт геологии, геофизики и минерального сырья по перевозке геологов и оборудования.

Читайте также: «Иркутская земля скорбит»: соболезнование по поводу кончины Иосифа Кобзона

В начале июля 2018 года правоохранители Иркутской области были обеспокоены детской безопасностью: в Приангарье с начала года из окон выпали 19 детей.

Читайте также: «Иркутская земля скорбит»: соболезнование по поводу кончины Иосифа Кобзона

В ночь на 23 июня 2018 года невосполнимую потерю понесла пожрано-спасательная часть №56 города Усолье-Сибирское: при исполнении служебного долга погиб начальник пожарного караула, капитан внутренней службы Максим Колягин. При тушении горящих гаражей существовала угроза распространения огня на жилые дома. При подготовке аварийно-спасательных инструментов, которыми пожарные намеревались вскрыть металлические ворота гаража, в одном из боксов произошёл мощный взрыв (скорее всего, взорвался газовый баллон). Защитное обмундирование не спасло пожарного от гибели даже несмотря на значительное расстояние от очага взрыва.

Читайте также: Семьям экипажа Ми-8, разбившегося в Прибайкалье, выплатят по 3 млн рублей