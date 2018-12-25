Актёр и музыкант Джек Блэк стал YouTube-блогером

Редондо-Бич, США, , 15:45 — REGNUM Американский актёр и музыкант Джек Блэк создал собственный YouTube-канал, посвящённый видеоиграм. Фанаты артиста положительно отреагировали на дебютное видео канала Jablinski Games и оставили под ним множество одобряющих комментариев, сообщает корреспондент ИА REGNUM

На дебютном видео актёр приветствует своих фанатов и обещает, что канал будет более масштабным, чем у известных стримеров и YouTube-блогеров. В частности, Блэк говорит о том, что его канал превзойдёт творчество Ninja и PewDiePie — одних из самых известных игровых видеоблогеров в мире.

Блэк сообщил, что новые ролики будут появляться каждую пятницу. Однако, никакой информации о формате и конкретной тематике видео пока нет. Тем не менее, фанаты поставили дебютному ролику 38 тыс. лайков и написали массу восторженных комментариев.

«Это величайший и лучший канал в мире…», — пишет Wat Hat.

«Это уже мой любимый YouTube-блогер», — пишет Mr.Wobbles.

«Он герой, который нужен миру, и которого мир не заслуживает», — пишет Fortnite Fucktard.

Напомним, что актёр и музыкант Джек Блэк большой фанат видеоигр. Он принимал участие в озвучке таких проектов как Broken Age и Peter Jackson’s King Kong. А в экшен-игре Brutal Legends, созданной Тимом Шейфером, Блэк подарил не только голос, но и внешность протагонисту. Сама игра содержит множество отсылок к творчеству музыканта и ряд видеовставок, в которых сыграл сам Блэк.

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