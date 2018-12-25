Компания Apple во Франции не планирует выплачивать премии сотрудникам — СМИ

Париж, , 14:47 — REGNUM В нескольких магазинах Apple во Франции прошли демонстрации против решения американского гиганта не выплачивать своим сотрудникам исключительный бонус накануне Рождества, сообщает Le Figaro.

Половина из двадцати магазинов бренда Apple во Франции пострадала от забастовок сотрудников.

Известно, что руководство Apple Retail France приняло это решение после заседания совета директоров, на котором компания заявила, что не будет выплачивать исключительный бонус сотрудникам.

В дополнение к отказу руководства выплатить премию, профсоюз демократической конфедерации труда Франции (CFDT) ставит под сомнение социальную политику компании Apple. Профсоюз также интересуется, сможет ли компания «ввести в действие» подоходный налог в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о выплате французам необлагаемой налогом новогодней премии.

Подробности: Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во Франции

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