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В городе Туркестане открыли региональный центр скорой медицинской помощи

Общество

Все районные станции скорой медицинской помощи подключены к центру

Туркестан, Казахстан, 25 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  В городе Туркестане состоялась церемония открытия областного центра скорой медицинской помощи, сообщили 25 декабря в пресс-службе областного акимата (администрации).

В ходе открытия центра глава региона Жансеит Туймебаев заявил, что цифровизация здравоохранения находится в числе приоритетных задач в регионе.

В администрации региона подчеркнули, что все районные станции скорой помощи подключены к новой областной станции. Вызовы пациентов со всего региона будут поступать напрямую в центр, а к месту вызова будет направлена ближайшая машина.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Чимкенте состоялся инвестиционный форум, в рамках которого было подписано 11 меморандумов на $200 млн. Часть инвестиций будет направлена на обновление городского парка автомобилей скорой медицинской помощи.

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Медицина Туркестана
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