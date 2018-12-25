В городе Туркестане открыли региональный центр скорой медицинской помощи

Туркестан, Казахстан, , 14:39 — REGNUM В городе Туркестане состоялась церемония открытия областного центра скорой медицинской помощи, сообщили 25 декабря в пресс-службе областного акимата (администрации).

В ходе открытия центра глава региона Жансеит Туймебаев заявил, что цифровизация здравоохранения находится в числе приоритетных задач в регионе.

В администрации региона подчеркнули, что все районные станции скорой помощи подключены к новой областной станции. Вызовы пациентов со всего региона будут поступать напрямую в центр, а к месту вызова будет направлена ближайшая машина.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Чимкенте состоялся инвестиционный форум, в рамках которого было подписано 11 меморандумов на $200 млн. Часть инвестиций будет направлена на обновление городского парка автомобилей скорой медицинской помощи.