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С января 2019 года на Украине будут иначе трактовать изнасилование — СМИ

Общество

Насильник всегда мужчина

Киев, 25 декабря 2018, 14:32 — REGNUM  На Украине с 11 января вступят в силу поправки к уголовному кодексу, которые резко расширят определение изнасилования, сообщило 25 декабря издание Strana.ua.

Изнасилованием теперь будет считаться любое «проникновение в тело партнера без его добровольного согласия». Следовательно, данный закон применим только к мужчинам.

Ещё одним нововведением является отсутствие необходимости доказывать принуждение со стороны насильника, предъявляя побои и другие следы принуждения.

Закон не уточняет каким должно быть доказательство добровольности полового акта. Этот аспект породил множество шуток и комментариев в социальных сетях, однако многие адвокаты и журналисты негативно оценили нововведение, опасаясь вала несправедливых судебных решений.

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