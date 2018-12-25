В Кремле высказались о поездке детей чиновников из Клинцов в Турцию

Москва, , 14:22 — REGNUM О скандале, который разразился вокруг поездки в Турцию детей брянских чиновников, в Кремле узнали из средств массовой информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В Госдуме прокомментировали поездку в Турцию детей из Клинцов

Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что благотворительный фонд Карлова, организовавший это мероприятие, сам примет меры, чтобы урегулировать эту ситуацию.

«Мы видим, что реакция весьма критическая, но мы видим также, что определённая дискуссия существует — раз, и определённые действия на то, чтобы выправить ситуацию», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка 50 детей из Клинцов в турецкий город Демре, которая состоялась в марте 2018 года, вызвала широкий общественный резонанс. Скандал разразился после того, как в декабре стало известно, что вместо детей-инвалидов на торжественное мероприятие, посвящённые присвоению одной из улиц имени убитого российского дипломата Андрея Карлова, поехали дети чиновников и сотрудников правоохранительным органов. В частности, в поездке участвовала и дочь мэра города Олега Шкуратова. Ещё весной 2018 года прокуратура нашла нарушения в организации этой поездки.

В самом благотворительном фондом Карлова, который и организовал поездку, заявили, что в списке отобранных детей были участники движения Юнармия, победителей олимпиад, юные спортсмены и волонтёры.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя скандал вокруг поездки в Турцию детей чиновников, заявил, что мэр Клинцов «поступил аморально». А депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина («Единая Россия») уверена, что людям, допустившим нарушения при распределении путёвок на поездку в Турцию между детьми города Клинцы, не место во власти.

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