Гражданам России разрешили покупать «шпионскую» технику

Москва, , 14:08 — REGNUM Верховный суд РФ запретил привлекать к уголовной ответственности граждан, использовавших спецсредства для негласного получения информации — в том случае, если сделано это было для обеспечения собственной безопасности, безопасности своих родственников или для отслеживания местонахождения животных. Об этом говорится в принятом 25 декабря постановлении пленума ВС РФ.

В документе указано, что уголовному преследованию не подлежат лица, купившие спецсредства в интернете в том случае, если они не были осведомлены об их настоящем предназначении.

ВС РФ разъяснил судам, что привлекать граждан по ст. 138.1 УК РФ («Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») можно лишь в том случае, если доказан умысел применения устройств в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России собирается разобраться, что следует понимать под термином «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

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