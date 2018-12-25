Шеф-повара накормили «караван мигрантов» на границе с США за свой счет

Мехико, , 13:58 — REGNUM Группа шеф-поваров накормила участников «каравана мигрантов», находящихся в мексиканском городе Тихуана, передает канал TeleSur 24 декабря.

Активисты «Движения мигрантов Мексики» на собственные средства приготовили более 3 тыс. порций испанского национального блюда паэлья и раздали их прибывшим из стран Центральной Америки. На готовку ушло более четырех часов.

Представитель «Движения мигрантов» Висенте Ортис подчеркнул, что эта идея возникла из желания продемонстрировать солидарность с мигрантами, дать им почувствовать себя желанными гостями в дни декабрьских праздников.

«Все люди имеют право искать лучшего будущего», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, состоящий из нескольких тысяч человек «караван мигрантов» двинулся из стран Центральной Америки (Гондураса, Сальвадора, Гватемалы) на север к границе США в середине октября.

На данный момент большая его часть находится на территории Мексики. Мигранты предприняли несколько попыток незаконно прорваться через границу с США, но американские пограничники применили против них слезоточивый газ.

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