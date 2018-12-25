Минобороны России представило юмористический календарь на 2019 год

Москва, , 13:52 — REGNUM Министерство обороны России представило календарь на 2019 год, в котором есть в том числе популярные армейские шутки. Календарь представлен на странице оборонного ведомства в Istagram.

https://www.instagram.com/p/BryULD_hn5R/

«Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что календарь на будущий год можно также скачать в высоком разрешении.

Как сообщало ИА REGNUM, календари с президентом России Владимиром Путиным оказались очень популярными у жителей Японии, особенно у молодых женщин: именно они раскупают календари на 2019 год с фотографиями российского лидера.

Читайте подробнее: Календари с Путиным побили рекорды продаж в Японии