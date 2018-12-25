На сына Игоря Талькова завели уголовное дело

Москва, , 13:38 — REGNUM После доследственной проверки в отношении сына певца Игоря Талькова — Игоря Талькова-младшего — возбуждено уголовное дело за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, передает 25 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что уголовное производство в отношении гражданина было возбуждено по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Ранее стало известно, что автомобиль Талькова был остановлен 30 ноября в Востряковском проезде на юге Москвы. Сын певца отказался проходить тестирование на алкоголь, в результате чего на него был составлен протокол за вождение в состоянии опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова.

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