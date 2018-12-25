Нацпроект «Здравоохранение» стартует в РФ с начала 2019 года

Москва, , 13:36 — REGNUM В России реализация национального проекта «Здравоохранение» стартует с начала 2019 года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

По ее словам, все регионы России к реализации нацпроекта «Здравоохранение» готовы.

Цель нацпроекта «Здравоохранение» — создание таких условий, «чтобы каждый житель региона мог быть обеспечен современными технологиями профилактики, диагностики и лечения.

Скворцова отметила, что при определении значений целевых показателей, достигаемых в рамках федеральных проектов, учтена особенность каждого субъекта РФ.

Подробнее: На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» направят 1,4 трлн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2021 гг. на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и восьми входящих в него проектов выделено около 1,4 трлн рублей.

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