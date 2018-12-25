Москва откроет 14 станций метро в 2019 году, ещё 12 — в 2020

Москва, , 13:27 — REGNUM В Москве ожидается запуск в 2019 году 14 новых станций метро, заявил 25 декабря вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, передаёт агентство «Москва».

"У нас восемь станций высокого уровня готовности — это участок от «Некрасовки» до «Косино» Некрасовской линии, он в марте — апреле уже точно поедет. В первом полугодии уже точно поедет участок от «Саларьево» до «Столбово». И в конце года у нас тяжелый участок Некрасовской линии — от «Косино» до «Авиамоторной» Большой кольцевой линии», — сказал он.

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В 2020 году власти Москвы планируют ввод 12 станций, сообщил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года ожидается ввод 17 станций. Последней должна стать «Савёловская» Большой кольцевой линии. Её открытие ожидается 30 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал уходящий 2018 год Годом метро.

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