Частные клиники надеются на участие в госпрограммах по лечению рака

Москва, , 14:12 — REGNUM Федеральная программа по оснащению государственных медицинских учреждений техникой для лучевой терапии в России завершилась много лет назад, а количества частных инициатив в данной сфере пока недостаточно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила управляющий партнер частной клиники из Москвы Ксения Ловцова.

По её словам, недавняя инициатива Минздрава по оснащению онкодиспансеров обязательным списком медоборудования позволит пациентам получать лечение на современных аппаратах по месту жительства и может со временем значительно улучшить показатели выживаемости.

Ловцова обратила внимание, что на законодательном уровне есть возможность взаимодействия с частными инвесторами. Как показывает практика, это является эффективным и разумным управленческим решением, но большинство частных инициатив сейчас балансируют в зоне окупаемости. Основная причина — недоступность участия в программе государственных гарантий на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по лучевой терапии, не включенную в базовую программу ОМС.

«Когда государство даст возможность всем частным инвесторам оказывать пациентам услуги по лучевому лечению в рамках территориальной и/или федеральной программы ВМП, тогда можно будет говорить об однозначной инвестиционной привлекательности отрасли», — отметила эксперт.

Напомним, как заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на сессии в рамках Общероссийского гражданского форума, Минздрав сформировал базовую спецификацию оборудования любого регионального онкологического диспансера с учётом общепринятых в мире расчетных показателей.

На каждые 1,2 млн населения должен приходиться один позитронно-эмиссионый томограф. Окружные онкоцентры планируется оборудовать радионуклидными койками и обеспечить условия для проведения брахитерапии, а федеральные центры могут иметь такие опции, как возможность проведения протонной терапии.

«В арсенале врачей радиотерапевтов на сегодняшний день порядка 150 линейных ускорителей, лишь несколько десятков из них можно отнести к современным и высокотехнологичным. Таким образом, доступность такого лечения для онкологических пациентов очень низкая, особенно в регионах», — подчеркнула Ловцова.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав намерен реализовать информационно-коммуникационную кампанию против онкологических заболеваний в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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