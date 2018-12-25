Станция метро «Савёловская» откроется в Москве 30 декабря

Москва, , 13:11 — REGNUM В Москве на 30 декабря ожидается открытие станции «Савёловская» Большой кольцевой линии метро, сообщает 25 декабря агентство «Москва» со ссылкой на вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Хуснуллин выразил надежду, что все работы будут завершены в ближайшие дни и 30 декабря состоится открытие станции. Вместе с ней по итогам 2018 года в Москве будет введено 17 станций метро.

У новой станции БКЛ будет переход на станцию «Савёловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Ранее в столице открыли станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин назвал 2018 год Годом метро.

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