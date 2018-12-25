Вторник, 25 Декабря 2018 года
13:45:03 МСК

Евгений Артюх: «Не надейтесь на власть и любите Россию»

Общество

Политик надеется на то, что в 2019 году любовь граждан к России не иссякнет

Евгений Артюх: «Не надейтесь на власть и любите Россию»
Иллюстрация: Opora.ru
Евгений Артюх

Екатеринбург, 25 декабря 2018, 13:24 — REGNUM  В 2019 году жителям России надо перестать надеяться на власть, нужно начинать верить в себя и беречь свои семьи, считает председатель попечительского совета свердловского отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Евгений Артюх. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«Хочу поздравить уральцев-земляков и всех россиян с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы наступающий 2019 год принёс всем нам только хорошее. Не надейтесь ни на кого и, тем более, на власть и добрых начальников. Верьте только в себя и цените то малое, что у вас есть. Берегите свои семьи и пусть любовь и тепло будут в них. Рожайте и растите детей — в них радость, подлинное богатство, счастье и наше продолжение. Пусть наша любовь к России никогда не иссякнет, а плохое, останется позади!».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить