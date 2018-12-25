Перенос авиаколлекции из Монино в парк «Патриот»: документ Минкульта в сети

Красногорск, , 13:04 — REGNUM В социальных сетях распространён документ за подписью Министерства культуры России, в котором отмечается, что ведомство не поддерживает решение о переносе всемирно известной коллекции авиатехники Центрального музея военно-воздушных сил России, базирующего в Монино, в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот» «в связи с высокими рисками утраты коллекции».

Из ответа, данного частному лицу 24 декабря 2018 года, следует, что обращение относительно перемещения коллекции авиационной техники Центрального музея военно-воздушных сил России в п. Монино, поступило в министерство из Госдумы РФ.

«Авиационная коллекция Центрального музея военно-воздушных сил России в п. Монино является федеральной собственностью и включена в состав Музейного фонда Российской Федерации. Её перемещение возможность только с согласования Минкультуры России как органа, осуществляющего управление музейными предметами и музейными коллекциями Музейного фонда Российской Федерации. Минкультуры не поддерживает решение о переносе всемирно известной коллекции упомянутого музея в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот» в связи с высокими рисками утраты коллекции», — говорится в документе.

Напомним, в начале ноября 2018 года в медиаповестку снова попала тема вероятного переноса Центрального музея ВВС, базирующего в Монино (Московской области), в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот». Поводом для этого стала ставшая достоянием общественности дорожная карта по реализации этих планов, рассчитанная на срок до второго квартала 2020 года.

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