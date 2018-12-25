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Японский суд выпустил под залог соратника экс-главы Nissan

Общество

Удовлетворена просьба адвокатов Грега Келли

Токио, 25 декабря 2018, 12:47 — REGNUM  Бывший член совета директоров корпорации Nissan Грег Келли освобожден под залог решением Токийского окружного суда. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что суд удовлетворил просьбу адвокатов топ-менеджера. Другой фигурант того же дела, бывший глава Nissan Карлос Гон по-прежнему остается под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, Гона и Келли арестовали в ноябре за нарушение финансового законодательства Японии. Гона заподозрили в сокрытии настоящих размеров своего вознаграждения на посту главы Nissan, а Келли — в содействии директору.

23 декабря суд продлил на десять дней — до 1 января 2019 года включительно — срок содержания Гона под стражей.

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