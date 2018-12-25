ФАС спросит с челябинских перевозчиков за мусорный коллапс

Челябинск, , 12:43 — REGNUM Перевозчики, которые в сентябре 2018 года отказались оказывать услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Челябинска, попали в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве 25 декабря, служба усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях сразу 13-ти компаний, в отношении которых было возбуждено дело.

Это МУП «Городской экологический центр», ООО «Городской экологический центр+», ЭкоСпецБаза», «ТрансЭко», «Уральская жемчужина», «Антей», «Эко-сервис», «Кондор», «НЭО», «ТоргТранс» и три индивидуальных предпринимателей.

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Мусорный коллапс в Челябинске: начались отставки

Как пояснили в министерстве экологии Челябинской области, осенью 2018 года перевозчики заявили о необходимости повышения платы за услуги по вывозу ТКО в три — четыре раза в связи с увеличением «транспортного плеча». Это и стало поводом для отказа от выполнения обязательств по заключённым договорам.

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Между тем, в ФАС уверены, что компании осознавали масштабы неблагоприятных последствий своих действий и могли постараться решить спорный вопрос цивилизованными методами. В ведомстве также изучают экономическую обоснованность предложенной перевозчиками цены в связи с увеличением расстояния вывоза ТКО.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сразу 13 компаний отказались вывозить мусор из Челябинска на новый полигон. Перевозчиков не устроило то, что по прежнему тарифу приходится возить отходы на более дальние, чем прежде, расстояния. Это привело к мусорному коллапсу. Город буквально за неделю превратился в одну большую свалку.

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