В Ростовской области детей кормят молочным фальсификатом

Новочеркасск, Ростовская область, , 12:31 — REGNUM В Ростовской области активисты проекта «Народный контроль» выявили фальсификат в продукции, поставляемой в детские сады, школы и другие учебные заведения Новочеркасска. Лабораторные исследования показали, что 9 из 12 образцов масла, творога, ряженки и кефира не соответствуют ГОСТу по показателям качества и безопасности.

«После обнаруженных нарушений начали процедуру расторжения договоров. Компании-поставщики фальсификата будут внесены в специальный реестр. Данные по производителям фальсифицированной продукции направим в Роспотребнадзор, правоохранительные органы и комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» регионального координатора проекта Любовь Акулович.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре текущего года в крупных торговых сетях Ростова-на-Дону прошла проверка йогуртов, которая показала, что все образцы не могут называться «йогуртом питьевым». В составе пяти образцов продукции эксперты нашли растительные жиры, которых в молочной продукции быть не может. Кроме того, в некоторых образцах специалисты выявили несоответствие по микробиологическим показателям.

Руководитель Россельхознадзора по Ростовской области Антон Кармазин ранее заявлял, что поддельную молочную продукцию по госконтрактам поставляют в детские сады, а также в учреждения здравоохранения и соцзащиты. Это связано с отсутствие профессионального контроля за качеством и безопасностью поставляемой продукции.