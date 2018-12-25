В Москве пройдет пятый парад Снегурочек

Москва, , 12:23 — REGNUM В Москве 27 декабря в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет пятый парад Снегурочек, об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Отмечается, что парад начнется в 18:00 мск на площадке фестиваля на Тверской площади. Снегурочки пройдут по центру столицы до пересечения улиц Рождественка и Кузнецкий Мост, после чего организаторы разыграют подарки среди участниц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы в Москве все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии. В праздничные дни в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» состоится цикл из 33 бесплатных экскурсий.

Так, на экскурсиях расскажут о русских традициях празднования Нового года и Рождества, о секретах приготовления русских блюд, о знаковых улицах и знаменитых жителях столицы. Для гостей из других стран специально организуют шесть экскурсий.

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