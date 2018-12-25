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Раскольничью церковь Украины ждёт судьба Вавилонской башни — иерарх УПЦ

Общество

Строители новой организации не найдут общего языка

Киев, 25 декабря 2018, 12:32 — REGNUM  Проект раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) рухнет из-за разногласия его участников, заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщил 25 декабря Союз православных журналистов.

Он заявил, что новую «церковь» строят исключительно люди, без помощи высшей силы. Для иллюстрации священнослужитель напомнил притчу о Вавилонской башне:

«Господь остановил это абсурдное предприятие. Он смешал языки строителей, и те перестали понимать друг друга. Утратив взаимопонимание, они разбежались, так и не закончив строительство, не найдя общего языка и точек соприкосновения. Амбициозный проект рухнул под грузом непонимания и разногласий», — рассказал митрополит Антоний.

Он отметил, что по прошествии пяти тысяч лет, некоторые так и не вынесли уроки из этой истории.

Напомним, ранее иерей УПЦ Николай Данилевич сравнил попытки переименовать каноническую Украинскую православную церковь с жёлтыми нашивками в виде звёзд Давида на одежде евреев во времена Холокоста.

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